Україна

Коментар від півзахисника стосовно наступного матчу в УПЛ.

Півзахисник Руха Василь Руніч розповів щодо майбутнього матчу з Олександрією.

"Після перемоги над Вересом у команди позитивні емоції. Результат нас потішив, але ми проаналізували свою гру і розуміємо, що припустились багатьох помилок", — цитує Василя офіційний сайт Руха.

"Так, після провального першого тайму Руху вдалося перевернути гру у другій половині матчу. Загалом нам потрібно багато ще над чим працювати.

У колективі зараз чудова атмосфера і всі зосереджені на підготовці до матчу з Олександрією. У цієї команди хороший та досвідчений тренерський штаб. Олександрія гратиме в атакуючий та комбінаційний футбол, адже їхні гравці багато працюють з м’ячем. На нас чекає гра з дуже непростим і якісним суперником.

Кожен у Руху розуміє, що попереду останні тури й потрібно зберігати максимальну концентрацію. Нам слід вірити у свої сили і виходити на кожен матч з таким же настроєм, з яким ми грали протягом сезону. Якщо нам вдасться продемонструвати свої найкращі якості та грати у свій звичний футбол, то Рух обов’язково досягне необхідних результатів".

Матч з Олександрією розпочнеться 4 травня о 13:00 за київським часом.