Італія

"Россонері" шукають підсилення в атакувальну ланку.

Нападник Астон Вілли Оллі Воткінс може змінити клубну прописку вже цього літа, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, форвард бірмінгемців цікавий Мілану. Футболіст вразив міланський клуб своєю результативністю — 26 голів та 12 асистів у 48 матчах. Щоправда, ціна на футболіста сягає понад 60 млн євро, що може ускладнити переговори.

Нагадаємо, Воткінс перейшов до лав Вілли у 2020 році із Брентфорда. Бірмінгемці заплатили за форварда 34 млн євро.

У жовтні 2023 року Оллі Воткінс продовжив свою угоду з Астон Віллою до липня 2028 року.