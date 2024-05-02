Збірна Іраку у боротьбі за путівку на Олімпіаду обіграла Індонезію.
Гравці збірної Іраку U-23, Getty Images
02 травня 2024, 22:20
Збірна Іраку у матчі за третє місце на молодіжному Кубку Азії U-23 обіграла Індонезію з рахунком 2:1.
Завдяки цій перемозі Ірак завоював путівку на Олімпійські ігри, які відбудуться влітку у Парижі.
Таким чином Ірак стане першим суперником збірної України на Олімпіаді. Крім них у групу В потрапили Аргентина та Марокко.
Матч між збірними Іраку та України відбудеться у Ліоні, 24 червня, о 20:00.
Нагадаємо, Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 24 липня по 9 серпня.