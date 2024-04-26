Україна

В Шахтарі поки не можуть дати точної відповіді.

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна розповів, чи готовий клуб відпустити гравців на ОІ-2024 у Парижі.

"Я не знаю, чи потрапимо в Лігу чемпіонів, чи будемо грати кваліфікацію ЛЧ. Звісно, ми завжди йдемо назустріч збірній, і треба йти назустріч, це найважливіше саме в такій ситуації. Але я вам сьогодні нічого не можу сказати.

Треба поговорити з тренером збірної, з нашим головним тренером. Треба знайти спільну мову. Це не просто зараз сказати: "Відпускаємо", потім: "Не відпускаємо". Треба домовитися по-людськи та прийняти рішення, яке буде корисним і для збірної, і для Шахтаря.

Якщо в нас кваліфікація, і ми відпускаємо Криськіва, Бондаренка, Судакова – хто буде в нас грати? Тому ми повинні подивитися, коли буде кваліфікація, коли буде збірна, скільки днів, куди. Ротань – чудовий хлопець, і ми з ним на зв’язку. Я впевнений, що ми з ним знайдемо спільну мову, ви тут не переживайте.

Все може бути. Але перше у нас в голові – допомогти збірній. І допомогти собі. Збірна України – це благо. Перший раз на Олімпіаду потрапити – це теж треба поважати. Ми будемо вболівати за Україну, і ми сподіваємося, що наші футболісти будуть там допомагати робити успіх збірній України на Олімпіаді", — сказав Срна в інтерв'ю KDK.

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