Україна

Вирішальний матч буде доступний для кожного українця.

Фінальний матч Кубка України між Ворсклою та Шахтарем транслюватиме Телеканал ICTV2, повідомляє пресслужба УАФ.

Трофей отримає свого переможця вперше з 2021-го, адже два сезони поспіль змагання були скасовані через війну в Україні.

Фінал Кубка відбудеться 15 травня на стадіоні Авангард у Рівному. Початок о 19:00.

Стадіон Авангард у Рівному, який вміщує трохи більше 12 000 глядачів, уперше прийматиме вирішальний матч за Кубок України (31-й в історії).