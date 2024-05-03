На нагороду претендують п'ять фахівців.
Паулу Фонсека, Getty Images
03 травня 2024, 14:49
Національна спілка професійних футболістів Франції UNFP опублікувала список претендентів на звання найкращого тренера в нинішньому сезоні Ліги 1.
На нагороду претендують п'ять спеціалістів:
- Паулу Фонсека (Лілль) – четверте місце у чемпіонаті на даний момент;
- Луїс Енріке (ПСЖ) – перше місце, дострокове чемпіонство;
- Ерік Руа (Брест) – третє місце;
- Лука Елснер (Гавр) – 15 місце;
- Франк Ес (Ланс) – шосте місце.
Минулого сезону нагороду забрав Ес з Ланса, який фінішував на другому місці, поступившись ПСЖ лише одним балом у боротьбі за чемпіонство.
Раніше стали відомі номінанти на звання найкращого гравця сезону у Лізі 1.