Іспанія

Бельгійський голкіпер повертається до основного складу.

На передматчевій пресконференції, присвяченій поєдинку 34-го туру Ла Ліги Реал — Кадіс, головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті розповів, що Тібо Куртуа повернувся до складу після важкої травми.

Італійський наставник заявив, що бельгієць зіграє з Кадісом у суботу. Тоді як в матчі-відповіді 1/2 фіналу ЛЧ ворота мадридців захищатиме Андрій Лунін.

Для Тібо це буде перший офіційний поєдинок за 322 дні.

Також зазначається, що Лунін зіграє у стартовому складі Реала у матчі-відповіді проти Баварії у півфіналі Ліги чемпіонів, але якщо "вершкові" вийдуть у фінал — у Куртуа буде шанс зіграти.

Нагадаємо, матч Реал — Кадіс відбудеться завтра, 4 травня, о 17:15 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що Лунін та Довбик претендують на місця у збірній сезону Ла Ліги.