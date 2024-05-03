Україна

Минулого місяця форвард забив п'ять м'ячів у шести матчах.

Нападника донецького Шахтаря Данила Сікана було визнано найкращим гравцем "гірників" за підсумками квітня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За підсумками голосування серед уболівальників 23-річний українець набрав 47% голосів та виграв конкуренцію з боку Артема Бондаренка, Лассіни Траоре та Кевіна.

Минулого місяця Данило провів шість поєдинків, у яких забив п'ять голів.

Додамо, що Сікан є найрезультативнішим гравцем "гірників" цього сезону — на його рахунку 14 голів та чотири асисти у 37 матчах.

Після 26 турів Шахтар набрав 64 очки та лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи київське Динамо на чотири бали.