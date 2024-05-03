Україна

Коментар від захисника стосовно майбутніх виступів своєї команди.

Захисник Руха Богдан Слюбик розповів щодо наступних матчів своєї команди в УПЛ.

"Попереду в нас матч проти дуже хорошого суперника – Олександрії. Це команда, яка хоче і може добре атакувати. Їхні гравці вміють використовувати свої моменти та контролювати гру", — цитує Богдана офіційний сайт клубу.

"Рух зараз налаштований на перемогу у кожному матчі. Для цього нам необхідно грати у той футбол, який пропагує команда, та не відступати від своїх принципів.

Кожен з нас робитиме все від себе залежне, аби здобути позитивний результат, адже ми хочемо потрапити в єврокубки".

У матчі 27-го туру УПЛ Рух зіграє з Олександрією 4 травня, зустріч розпочнеться о 13:00 за київським часом.