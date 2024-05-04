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У форварда Полісся перелом гайморової кістки.

Нападник житомирського Полісся Пилип Будківський прокоментував своє відновлення після перелому гайморової кістки на обличчі.

"Могло бути краще, але зараз більш-менш уже їсти нормально можу, трошки схуд, але буде час потім надолужити. Схуд на 4 кілограми. Для мене це багато. Коли тренуєшся, вага стоїть на місці або більшою стає, а коли сидиш, нічого не робиш, з дітьми, то вага падає. Перші 2 тижні не міг їсти. За цей час стільки вівсяної каші з'їв, що закінчилася, треба було їздити щодня.

Їздив до кількох лікарів, вони подивилися і сказали, що оперувати не треба, згодом воно саме буде гоїтися, а кістки зростатися. Не знаю, через 2 тижні може зроблю КТ і щось воно покаже. Тренуватися не можу поки що, я з дітьми трошки стрибав на батуті, то відчуття так собі. Поки що я завтра починаю велосипед крутити, далі за тиждень потроху буду бігати, а далі вже подивимося. Мабуть, у цьому сезоні я вже все. Тому що в принципі вже немає часу. Залишилося 4-5 тижнів. Поки маску зроблять це ще 2 тижні. Адаптуватися до неї ще.

Заміри маски ще не зробив. Так я ж схуд, а потім обличчя більшим стане. То маска буде, як лікар казав, як на конях сідло буде гуляти. У масці доведеться, хтось каже, 2-3 місяці грати. У принципі, я не знаю, як воно буде. Я футболіст. Я читав за Осімхена з Наполі, то в нього вже все пройшло, але для впевненості він уже рік грає. Це все залежатиме від голови — багато стиків, та й у мене вже така позиція, що треба багато боротьби, тому може буду грати довго, я не знаю", — наводить слова Будківського прес-служба клубу.

Нинішнього сезону Будківський провів 20 матчів, у яких забив п'ять м'ячів.

Свій найближчий матч Полісся проведе завтра, 5 травня, проти луганської Зорі. Гра розпочнеться о 13:00 за Києвом.