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Півзахисник Полісся Олександр Назаренко висловився після гри з Ворсклою.

Полісся обіграв полтавську Ворсклу на домашньому стадіоні в матчі 26 туру Української Прем'єр-ліги із рахунком 1:0.

Своїми думками про гру після закінчення поєдинку поділились автор єдиного голу Олександр Назаренко.

"Емоції дуже позитивні, я дуже щасливий, що ми нарешті перемогли вдома. Сьогодні на стадіоні просто було багато вболівальників і ми не могли їх підвести. Тому ця перемога для Житомира.

Це була важка гра, зі сторони вам не здалось — на полі це теж відчувалось. Було дуже жорстко, це "неприємний" суперник. про такі ігри кажуть: хто заб’є, той переможе. Так і сталось. Але гол ні ми, ні Ворскла пропускати не хотіли.

В таких матчах, якщо ти пропускаєш, то потім дуже важко забити. Вони і ми захищались, ми намагались відкрити їх оборону, але і вони робили те саме. Наприкінці саме нам вдалось. Думаю, що гол, який я забив — він на 80% Еміля Мустафаєва, бо він усе зробив. Мені залишилось лише підставити праву ногу і слава Богу, я забив. У нас зараз фокус на чемпіонат і кожна гра — як фінал", — сказав Шищенко.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Ворскла.