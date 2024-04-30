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Воротар криворізького Кривбасу Володимир Маханьков — про домашню перемогу у 26 турі УПЛ над харківським Металістом 1925 — 3:0.

Кривбас не залишив шансів Металісту 1925 в матчі УПЛ (3:0). Команда залишається на третьому місці перед вирішальним відрізком сезону. Голкіпер команди Володимир Маханьков вважає, що останні ігри стануть визначальними.

"Хотіли вже з перших хвилин показати, що граємо вдома. Одразу заволоділи ініціативою. Добре, що забили швидкий гол. Він нам допоміг.

У Кривому Розі класні фани, не хотіли нас відпускати після фінального свистка. Важливо їм приділяти увагу. Ми їх сьогодні порадували гарною грою та переможним результатом.

Попереду "лобові" матчі – Дніпро-1, Полісся, Динамо. Також буде непростим поєдинок з Минаєм. Але ми налаштовані набрати максимум очок. УПЛ – дуже конкурентний чемпіонат. Ви ж бачите, кожна команда може втратити бали проти будь-кого. В нашій команді крута атмосфера, всі обʼєднані однією метою.

Хотів зіграти "на нуль" якнайшвидше. За цей місяць зіграв достатньо матчів, аби набрати цю впевненість. Мотивація зашкалює, хочу продовжувати працювати. Сподіваюсь, в наступних матчах також зіграємо "на нуль", — сказав голкіпер.

Раніше повідомлялось, що у Кривбасі визначилися з варіантами домашніх стадіонів на матчі єврокубків.