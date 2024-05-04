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Ганський форвард розповів про стан своїх справ у криворізькому клубі.

Нападник Кривбасу Прінс Аду прокоментував своє пошкодження, а також розповів про стан своїх справ у клубі.

"Я отримав пошкодження та поки грати не можу. Залишилося декілька ігор до кінця сезону, але я завзято працюю та цілковито зосереджений над своїм відновленням, щоб повернутися на поле ще сильнішим. Я отримав травму під час тренування. Просто вивихнув ногу у ігровому епізоді. Так, це дуже прикро, але, повторюсь, я сподіваюся повернутися тільки сильнішим.

Це дуже важкий для мене момент: бачити, як кожен раз моя команда грає без мене. Це справді непросто, адже я хочу допомагати своїм товаришам. У ті моменти, коли я просто спостерігав за грою, я почував себе погано. Проте ще залишилося декілька матчів попереду, тому я не буду опускати рук, а працювати та рухатись далі.

Я вважаю, що безпосередньо зараз, ми в чудовій формі. Особливо, якщо подивитися на останні матчі, наприклад, проти Металіста 1925. Це була результативна гра з нашого боку. Авжеж, кожен суперник, виходячи на поле, дає нам опір, але ми все одно гнемо свою лінію та можемо фінішувати на високій позиції в таблиці.

В Кривбасі цілий десант африканських футболістів. Хто є лідером? Можу сказати, що найвеселіший — це я. Щодо лідера, то це Бізімана, адже він багато спілкується з кожним із нас, підтримує, коли щось складається не дуже добре. Саме він завжди підбадьорює нас у нестабільні моменти. За це ми йому щиро вдячні і дуже поважаємо.

Живу на базі з Ілічем. Можу сказати, що жити з ним просточудово. Він дуже гарна людина, веселий хлопець та справжній профі своєї справи.

Якому стилю музики віддаєш перевагу? Ми обожнюємо музику. Особливо африканські треки у стилі Афробіт. Саме ця музика робить нас по-справжньому щасливими, заряджає та надихає кожного разу. Завдяки цьому ми постійно в гарному настрої та усміхнені", — наводить слова Аду прес-служба клубу.

У нинішньому сезоні Аду провів 12 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Після 26 турів Кривбас набрав 54 очки та посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Дніпро-1 на дев'ять балів, а попереду Динамо – 60 очок.