Україна

Португальський захисник отримав 33% підтримки від вболівальників.

Правого захисника Кривбасу Рафаеля Бандейру було визнано найкращим гравцем криворізького клубу. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У голосуванні серед уболівальників 23-річний португалець набрав 33% голосів.

Друге місце посів воротар Володимир Маханьков – 18%, а трійку найкращих замкнув півзахисник Максим Луньов – 15%.

Минулого місяця Бандейра провів три матчі, в яких забив переможний гол у грі проти Чорноморця.

Свій найближчий матч Кривбас проведе проти Дніпра-1. Гра відбудеться у понеділок, 6 травня, о 13:00 за Києвом.