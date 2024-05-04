Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та полтавська Ворскла.

Харківський Металіст 1925 та полтавська Ворскла зіграють поміж собою на полі стадіону Лівий берег у рамках двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги.

Віктор Скрипник, після поразки від криворізького Кривбасу (0:3), залучив до стартового складу Безуглого праворуч у захисті, тоді як Габелок зіграє в опорній зоні, а Борячук долучиться до атаки.

Сергій Долганський, на тлі поразки від житомирського Полісся (0:1), використав із перших хвилин Нестеренка та Якубу під нападником.

Металіст 1925: Мозіль — Безуглий, Імереков, Фарина, Капінус — Габелок, Обіная — Юсов, Гармаш — Борячук, Сидоров.

Запасні: Сидоренко, Проценко, Курило, Вачіберадзе, Чирук, Смітюх, Бичек, Арі, Фрімпонг.



Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула — Челядін, Сіссоко — Кане, Нестеренко, Якубу — Степанюк.

Запасні: Домолега, Корнієнко, Ковталюк, Глущенко, Скляр, Феліпе, Мякушко, Амількар, Рамірес.



Гра Металіст 1925 — Ворскла почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.