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Керманич Металіста 1925 прокоментував перемогу над Ворсклою.

Харківський Металіст 1925 напередодні в домашньому матчі двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги здобув перемогу над полтавською Ворсклою.

Металіст 1925 — Ворскла 3:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник та капітан "жовто-синіх" Артем Габелок прокоментував успіх власної команди.

"Ворскла — дуже складний суперник, тому ми ретельно готувались до цієї гри. Добре діяли у першому таймі, контролювали м’яч та хід подій. Із повагою поставились до цього суперника, але для нас це довгоочікувана перемога.

Приємно вигравати? Та звісно! Ще й відзначився голом. Я вже казав, що забиваю раз на рік, так воно й є. Більше не буду.

Ви знаєте, у нас зараз така конкуренція, що не важливо хто на полі, всі можуть замінити один одного. Кривбас — теж був дуже важким суперником, а сьогодні всі добре працювали і я вдячний команді. Забив гол і радий цьому.

Ми розуміємо, що це довгоочікувана перемога, але ми у зоні вильоту. Так, сьогодні перемога, плюс три очки, але кардинально для нас нічого не змінилось. Попереду для нас три фінали, якщо будемо грати як сьогодні, будуть усі шанси залишитись", — заявив український виконавець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 гостюватиме в одеського Чорноморця.