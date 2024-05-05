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Захисник Руху прокоментував нічию проти Олександрії.

Напередодні львівський Рух у рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию на полі Олександрії.

Олександрія — Рух 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Роман Дідик прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, це була хороша та цікава гра у виконанні обох команд. Виграти цей матч могли як Олександрія, так і Рух. За рахунку 2:2 ми створили небезпечний гольовий момент, але не змогли його реалізувати.

У перерві тренерський штаб казав не дивитись на рахунок, а грати у свій звичний футбол. Для того, аби вигравати, слід створювати більше моментів та частіше бити по воротах. Чим більше ви атакуєте, тим більша ймовірність забити.

У матчі з Олександрією Рух почав це робити у другому таймі і тоді команда була гострішою.

Нам слід було діяти з позиції тиску та активніше грати попереду. На жаль, сьогодні команді не все вдалося на футбольному полі", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у київської Оболоні.