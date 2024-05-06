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Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Колосом.

Київське Динамо в рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги на власному полі розгромило ковалівський Колос.

Динамо — Колос 5:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Владислав Кабаєв прокоментував виступ власної команди.

"Гра залишила чудові враження. Перший тайм трохи змазаний. Але у Колосу новий тренер, цікавий малюнок гри. Ми готувалися, але суперник трохи здивував у приємному сенсі. Багато грають в пас, цікава тактика.

У першому таймі було трохи тяжкувато, але я й команді казав, що нічого страшного, що перший тайм завершився 0:0. Так, звісно, не все виходило, але ми завжди додаємо. Або ми фізично краще готові, мені так здається. У других таймах ми дотискаємо і перемагаємо.

Сьогодні так і вийшло — перший гол, другий… Потім вони згнітились морально, а у нас — навпаки, пішли позитивні емоції. Головне — ми вірили й не панікували. І це принесло результат. Тільки позитив. Ми дуже раді, що ми в чемпіонській гонці. Дуже цікава гра і нас, і вас, і вболівальників чекає з Шахтарем.

У Колосу досвідчені захисники, той самий Микита Бурда дуже добре грає. Ключову роль зіграла майстерність, ми її відпрацьовуємо на тренуваннях. Напівмоменти втілили у голи.

Я розумію, що у Колосу свої задачі. Вони теж хотіли зачепитися за очки. У мене немає жодних претензій до хлопців з Колосу. Напевно, я грав би так само жорстко, якби в мене була таке завдання.

Із приводу рішень арбітрів — треба передивитися гру. Багато не свистів. Так, давав грати, але коли рахунок 0:0, треба забивати, гравець фолить грубо один-два рази, а арбітр йому не дає жовту картку, не "садить на гірчичник"… Звісно, це викликає негативні емоції у мене, і у команди, діє на команду негативно.

Це не дуже добре, що я десь зривався, але це емоції, я людина. І арбітр — людина, він міг десь щось не помітити. Усе нормально, таке буває.

Я маю досвід гри у єврокубках за Динамо та Зорю. Так, там трохи жорсткіше дають грати, але не набагато. Я би не сказав, що в УПЛ нас розбалували, але ти звикаєш, коли арбітр може навіть на крик зреагувати. Так, як сьогодні — то треба дивитись окремі моменти. Але загалом я тільки за такий підхід, адже потім коли ти граєш у Європі, тебе трохи штовхають, а ти вже падаєш і кричиш — на тебе дивляться, як на дитину.

Багато розмовляв на цю тему з Андрієм Ярмоленко, Забарний і Миколенко теж розповідають. Ми б хотіли, щоб суддівство було таким, але буде потрібен час, аби до цього звикнути. Адже сьогодні були такі моменти, які викликали негативні емоції.

Зважали, що сьогодні свято, і тренер говорив, що багато вболівальників прийде, і ми маємо їх порадувати своєю грою. Чув, що в першому таймі фани кричали: "Чому ми сюди прийшли?" Напевно, це й подіяло. У другому таймі завелись і дотиснули. Сподіваюся, що ми своєю грою порадували їх і будемо радувати і надалі. Знаю, що і вболівальники, і ми, і керівництво клубу хочуть здобути це чемпіонство. Ми все для цього робимо.

Зараз не хочеться гучних слів, що ми будемо чемпіонами. Давайте ми доведемо це не словом, а ділом. Шахтар — дуже добра команда, ми бачимо, як вони грають. Це наші прямі конкуренти. Буде дуже цікава гра. Я не буду нічого обіцяти, але байдужих на футбольному полі з нашого боку точно не буде", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в донецького Шахтаря.