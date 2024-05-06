Україна

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков поділився очікуваннями від поєдинку з Динамо.

Шахтар розбив Чорноморець у 27-му турі УПЛ — 3:0, в Динамо не залишило шансів Колосу — 5:0. Команди підходять до очного протистояння в чудовій формі.

Лідер Шахтаря Георгій Судаков розповів, що очікує від матчу з Динамо, який відбудеться 11 травня, а також висловився про гру з "моряками".

"Нам, напевно, головне – швидко забивати, тоді гра змінюється, адже суперник розкривається. Коли забиваємо другий м’яч, то можемо грати по рахунку, і стає легше, тому що з’являються вільні зони. Тоді ми контролюємо темп та взагалі саму гру. Так вийшло в першій і другій зустрічі, коли забили два швидкі м’ячі та стало набагато легше грати.

Розуміємо, що наступний поєдинок надзвичайно важливий і, напевно, вважається фіналом, але не хочеться забігати вперед. Розуміємо, що таке поєдинок між Шахтарем та Динамо, і на 100% будемо сконцентрованими напередодні матчу.

Це буде найпекельніша гра за останні два-три роки, тому що розуміємо, що Динамо зараз перебуває в неймовірній формі та не втрачає балів. Ми також маємо 14 перемог поспіль, і обидві команди повністю готові до поєдинку, тому думаю, що цей матч буде як фінал", — сказав Судаков.