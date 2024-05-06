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Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук — щодо поєдинку із Шахтарем.

Чорноморець поступився Шахтарю в матчі 27-го туру УПЛ — 0:3. Після гри наставник "моряків" Роман Григорчук прокоментував поразку своєї команди.

"З того, що я бачив, на сьогодні ми набагато слабші за Шахтар. І навряд чи зараз ми є для них серйозним суперником. Мусимо це констатувати та прийняти. Авжеж, потрібно думати про необхідні шляхи для того, щоб стати сильнішими, та розглядати, як у наступних поєдинках із Шахтарем досягти позитивного результату.

Матчі з таким суперником роблять наших гравців сильнішими. Ми протидіяли команді, яка має футболістів з чудовими характеристиками, такими як швидкість, мислення, реакція, і, граючи з ними, стаємо сильнішими. Молоді гравці здобувають необхідні навички та розуміють, до чого потрібно прагнути, аби грати в Лізі чемпіонів. Бачу рівень виконавців Шахтаря, і він потужний", — сказав Григорчук.

На Football.ua доступний перегляд матчу Шахтар — Чорноморець.