Полтавська команда вдруге поспіль стала переможцем турніру.
Жіноча команда Ворскли, фото - Ворскла
06 травня 2024, 14:54
Розгромивши у 7-му турі Другого етапу ЖЧУ 23/24 криворізький Кривбас, підопічні Наталії Зінченко дотерміново здобули "золото" нинішнього сезону.
Ворскла — Кривбас 6:0
Голи: Кравчук (3), Петрик (38), Козлова (45), Котик (58), Котяш (76), Куць (80).
Для полтавської команди це друге чемпіонство поспіль. Загалом, команда 5 разів вигравала чемпіонат. Це третій результат в Україні. Більше за Полтаву ЖЧУ вигравали Металіст 1925 (10) та Легенда-ШВСМ (Чернігів) (6).