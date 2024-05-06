Голи українця у ворота Барселони дались взнаки.
АРТЕМ ДОВБИК, GETTY IMAGES
06 травня 2024, 14:20
Нападник Жирони Артем Довбик опинився в команді тижня за версією порталу WhoScored.
Команда тижня від WhoScored:
Сімон (Атлетік) — Кармона (Хетафе), Начо (Реал), Баде (Севілья), Лопес (Алавес) — Аспас (Сельта), Пенья (Альмерія), Камавінга (Реал), Перес (Бетіс) — Іньякі Вілльямс (Атлетік), Довбик (Жирона).
Цього сезону Довбик провів 35 матчів, в яких забив 20 голів та віддав сім гольових передач. Зараз він є найкращим бомбардиром Ла Ліги.