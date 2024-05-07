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Наставник дніпрян поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кривбасу (1:0).

"Кожен тренер працює на результат, а якщо немає результату, то треба щось вирішувати. Так, сказав хлопцям, щоб трошки їх підстегнути. Дуже їм дякую. Вони вміють грати, але ми багато подарунків суперникам зробили у чемпіонаті, десь на останніх хвилинах ні дотерпіли. Це для нас був найголовніший головний біль.

Думаю, що гра була нічийна. Це на мою думку. Молоді хлопці прогресують, особливо Гаджиєв. Він грав у стартовому складі, і я сказав йому, що проти нього буде діяти Дібанго – дуже гарний футболіст, сильний фізично, і у цьому компоненті Раміку треба було супернику не поступитися.

Коли ведеш з рахунком 1:0, хочеться, щоб матч скоріше закінчився. Тому вже відходиш на свою половину поля з думками, щоб не пропустити гол.

Ви ж розумієте, що відколи я прийшов до команди, пішло багато гравців. Іноземці не захотіли повертатися до Дніпра, пішли гравці взимку, а після ракетної атаки на Дніпро, коли ми були на зборах у Туреччині, поїхали ще й молоді бразильці, на яких ми розраховували.

Плюс в нас був трансферний бан – ми нікого не могли запросити. Встигли взяти лише Очеретька в оренду – він дуже добре грає і нам допомагає. А команда повинна прогресувати: слабший пішов, сильніший прийшов. Тоді щось буде рухатись вперед", — наводить слова Максимова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 – Кривбас.