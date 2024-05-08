Україна

Команда не розкисає після поразки від Металіста 1925.

Гравець Ворскли Артем Челядін розповів, як впливають на загальну атмосферу в команді останні не надто вдалі результати.

"Якщо шукати позитив у негативному результаті нашої останньої зустрічі з Металістом 1925, то варто, мабуть, сказати, що, проваливши перший тайм, ми все ж зуміли зібратися, і в другій половині гри зарухалися активніше, створювали сприятливі моменти.

Духом не падаємо. Збираємо всі сили на Минай, аби порадувати, нарешті, вболівальників хорошою грою і перемогою. Потрібно більше концентрації і везіння. Хоча везіння, звісно, потрібно заслужити", — сказав Челядін.

Матч Ворскла — Минай відбудеться 11 травня. На Football.ua буде доступна для перегляду онлайн-трансляція.