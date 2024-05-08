Клуб просить про допомогу.
Микола Сираш, Хуст
08 травня 2024, 10:19
Першоліговий Хуст звернувся за допомогою у пошуку свого гравця.
За повідомленням пресслужби, 7 травня гравця команди Миколу Сираша прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК та доставили до військкомату.
Зазначається, що футболісту тільки виповнилось 25 років, але новий закон про мобілізацію ще не вступив у дію, тож затримання є протиправною дією.
Також повідомляється, що звʼязок з футболістом на цей час відсутній. Подальша доля — невідома. Клуб звернувся за допомогою до президента УАФ Андрія Шевченка та президента ПФЛ Олександра Каденка.