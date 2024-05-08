Україна: Перша ліга

Клуб просить про допомогу.

Першоліговий Хуст звернувся за допомогою у пошуку свого гравця.

За повідомленням пресслужби, 7 травня гравця команди Миколу Сираша прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК та доставили до військкомату.

Зазначається, що футболісту тільки виповнилось 25 років, але новий закон про мобілізацію ще не вступив у дію, тож затримання є протиправною дією.

Також повідомляється, що звʼязок з футболістом на цей час відсутній. Подальша доля — невідома. Клуб звернувся за допомогою до президента УАФ Андрія Шевченка та президента ПФЛ Олександра Каденка.