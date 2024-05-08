Україна

Самбу Сіссоко — про форму полтавської команди.

Минулими вихідними Ворскла поступилась Металісту 1925 (2:3). 11 травня команда зустрінеться з Минаєм в матчі УПЛ, а 15-го — проведе фінал Кубка України проти Шахтаря.

Півзахисник Ворскли Самбу Сіссоко зазначив, що попри відсутність боротьби за високі місця, результати команди в чемпіонаті неабияк бентежать.

"Глибоко розбиратися в причинах невдач можуть тренери, а ми повинні до них дослухатися, і робити висновки зі своїх прорахунків. Знаємо, що нам потрібно виправити, аби налагодити гру. Насправді всі чітко розуміють, що головна гра року в нас 15 травня. Утім, справи в чемпіонаті нас теж неабияк бентежать.

Ми чимало уваги приділяємо фізичній і тактичній підготовці, кожен працює над собою. Робота кипить, а отже неодмінно прийде й результат. Де б я не грав, усім серцем намагався бути з уболівальниками. Зараз в Україні складні часи, тому повернення фанів на стадіони – велике свято для всіх нас. Будемо старатися ще більше, аби виправдати їх сподівання", — сказав Сіссоко.

Матч Ворскла — Минай відбудеться 11 травня. На Football.ua буде доступна для перегляду онлайн-трансляція.