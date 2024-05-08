Арбітриня висловила думку щодо своїх функцій в Українській Асоціації Футболу.
Катерина Монзуль, Getty Images
08 травня 2024, 11:35
Катерина Монзуль розповіла щодо своєї ролі на посаді голови комітету арбітрів.
"Першим кроком після мого призначення головою комітету арбітрів УАФ стала зміна складу комітету", — цитує Катерину офіційний сайт УАФ.
"Що стосується реформи арбітражу, то наша основна мета — це покращення якості арбітражу та прозорість у роботі комітету.
Говорячи про прозорість, я маю на увазі формування списків арбітрів у різних лігах, процедури призначення на матчі та тестування арбітрів.
Усе має бути відкритим та зрозумілим — як для самих арбітрів, так і для футбольної спільноти".
У 2024 році арбітриню було призначено головою комітету арбітрів УАФ замість Лучано Лучі.