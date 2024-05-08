Керманич Вересу має свою історію виступів у нашому чемпіонаті.
Олег Шандрук, фото НК Верес
08 травня 2024, 12:42
Рівненський Верес у рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги обіграв закарпатський Минай у домашньому матчі.
Верес — Минай 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Для виконувача обов’язків головного тренера "червоно-чорних" Олега Шандрука ця гра стала 150 в "елітному" дивізіоні в якості гравця та тренера.
Нагадаємо, що раніше 41-річний фахівець був футболістом київського Арсенала (31 матч), одеського Чорноморця (67), луцької Волині (20) та Севастополя (21).
Уперше на поле в УПЛ Шандрук вийшов 19 березня 2006 року в домашній грі Арсенала проти сімферопольської Таврії (1:0).
За часи професійної кар’єри футболіста Шандрук забив один гол в УПЛ.
У статусі тренер керманич Вересу вперше провів матч 25 лютого 2024 року, коли програв ковалівському Колосу (0:2).
Із тих пір у нього назбиралось уже 11 ігор на чолі "червоно-чорних".
У наступному турі рівненський Верес зіграє в гостях у луганської Зорі.