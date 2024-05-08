Україна

Керманич Вересу має свою історію виступів у нашому чемпіонаті.

Рівненський Верес у рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги обіграв закарпатський Минай у домашньому матчі.

Верес — Минай 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Для виконувача обов’язків головного тренера "червоно-чорних" Олега Шандрука ця гра стала 150 в "елітному" дивізіоні в якості гравця та тренера.

Нагадаємо, що раніше 41-річний фахівець був футболістом київського Арсенала (31 матч), одеського Чорноморця (67), луцької Волині (20) та Севастополя (21).

Уперше на поле в УПЛ Шандрук вийшов 19 березня 2006 року в домашній грі Арсенала проти сімферопольської Таврії (1:0).

За часи професійної кар’єри футболіста Шандрук забив один гол в УПЛ.

У статусі тренер керманич Вересу вперше провів матч 25 лютого 2024 року, коли програв ковалівському Колосу (0:2).

Із тих пір у нього назбиралось уже 11 ігор на чолі "червоно-чорних".

У наступному турі рівненський Верес зіграє в гостях у луганської Зорі.