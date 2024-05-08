Україна

Коментар стосовно важливого матчу для цих команд.

Комерційний директор Шахтаря Дмитро Короленко розповів щодо наступного матчу з київським Динамо.

"Ажіотаж навколо суботнього матчу Шахтар – Динамо просто неймовірний. За перші чотири хвилини вільного продажу було реалізовано всі доступні квитки", — цитує Дмитра офіційний сайт Шахтаря.

"Ключові матчі, де вирішується доля чемпіонства між Шахтарем і Динамо, трапляються рідко. Останній такий відбувся 14 років тому, коли 5 травня 2010-го ми обіграли киян на "Донбас Арені" з рахунком 1:0. То було перше чемпіонство Шахтаря, здобуте на новому стадіоні.

Тому зараз зацікавленість до класико є настільки високою. Упевнений, якби була можливість грати без обмежень для вболівальників, то де б ми не грали, у Донецьку, Львові чи Києві, на стадіоні був би аншлаг".

Матч наступного туру УПЛ з Динамо відбудеться 11 травня о 18:00, текстова трансляція буде доступна на сайті Football.ua.