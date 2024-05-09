Україна

Матчі відбудуться 9, 12 та 15 жовтня.

Стало відоме місце та час проведення матчів першого кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2025 року, в якому візьме участь юнацька збірна України U-17.

Нагадаємо, на початку травня пройшло жеребкування відбіркового етапу, за підсумками якого стало відомо, що юнацька збірна України зіграє проти Бельгії, Косова та Казахстану.

Тепер стало відомо, що міні-турнір пройде в Бельгії. Матчі збірної України відбудуться 9, 12 та 15 жовтня 2024 року.

У другому кваліфікаційному раунді пройдуть по дві найкращі команди з кожної групи, після чого 28 збірних навесні 2025 року у семи групах вирішать, хто пройде у фінальний турнір, який пройде в Албанії.

Також варто додати, що Євро-2025 стане відбірним етапом на чемпіонат світу 2025 року у Катарі.