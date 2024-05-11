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Форвард Руху прокоментував прийдешній матч проти Оболоні.

У двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги львівський Рух проведе гостьовий матч проти київської Оболоні.

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Напередодні протистояння нападник "жовто-чорних" Ілля Квасниця поділився очікуваннями від гри.

"Ми на кожен матч налаштовуємось із бойовим настроєм і хочемо перемагати. Нам потрібно здобувати позитивний результат в кожних поєдинках, що залишились до кінця сезону.

На команду не впливають попередні результати, адже майбутні матчі — нові виклики для нас. Зараз Рух відповідально готується до гри з Оболонню.

У грі з киянами нам слід постаратись не пропустити та реалізувати свій потенціал в атаці, забивши якомога більше голів. Це буде важко зробити, адже Оболонь має якісний захист. Ця команда добре виходить з оборони в атаку і робить це дуже швидко.

Нам слід бути обачними і не допускати таких ситуацій, зокрема не пускати їхніх нападників за спини наших захисників та не давати вільного простору своїм опонентам.

Для нас не відіграє великої ролі те, що ми граємо на виїзді, адже протягом сезону Рух демонстрував хороші результати у виїзних поєдинках. Команда зробить все можливе, аби здобути перемогу у майбутній грі проти складного суперника", — заявив український виконавець.

Матч Оболонь — Рух відбудеться 11 травня, о 15:30.