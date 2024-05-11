Україна

"Гірники" хочуть отримати "кругленьку" суму.

Донецький Шахтар просить за трансфер півзахисника Георгія Судакова 70 млн. євро. Про це повідомляє італійське видання Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела Наполі та Ювентус продовжують стежити за 21-річним українцем. Крім двох представників Серії А, інтерес до гравця виявляють клуби АПЛ: Челсі, Арсенал, Ліверпуль та Манчестер Сіті.

Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до 31 грудня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону Георгій Судаков відіграв за Шахтар 33 матчі, забив дев,ять голів та віддав шість результативних передач.