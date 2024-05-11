"Гірники" хочуть отримати "кругленьку" суму.
Судаков, getty images
11 травня 2024, 11:20
Донецький Шахтар просить за трансфер півзахисника Георгія Судакова 70 млн. євро. Про це повідомляє італійське видання Tuttomercatoweb.
За інформацією джерела Наполі та Ювентус продовжують стежити за 21-річним українцем. Крім двох представників Серії А, інтерес до гравця виявляють клуби АПЛ: Челсі, Арсенал, Ліверпуль та Манчестер Сіті.
Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до 31 грудня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.
Цього сезону Георгій Судаков відіграв за Шахтар 33 матчі, забив дев,ять голів та віддав шість результативних передач.
Раніше генеральний директор "гірників" Сергій Палкін заявляв
, що Наполі в січні вів переговори з донецьким клубом про можливий трансфер футболіста, але не захотів платити 50 млн. євро за українського таланта.