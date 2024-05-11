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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та Динамо Київ.

Донецький Шахтар та київське Динамо зіграють у Класичному на полі Арени Львів у рамках двадцять восьмого туру української Прем'єр-ліги.

Маріно Пушич, після перемоги над одеським Чорноморцем (3:0), залучив до стартового складу Бондаря в центрі оборони, тоді як Бондаренко повернувся до центральної ланки.

Олександр Шовковський, на тлі розгрому ковалівського Колосу (5:0), використав із перших хвилин Тимчика на правому фланзі оборони, тоді як Ванат зіграє на вістрі атаки.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів — Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін — Сікан.

Запасні: Рудько, Траоре, Степаненко, Егіналду, Швед, Гочолеішвілі, Педріньйо, Міроші, Назарина, Марлон, Невертон, Ракіцький.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Бражко — Волошин, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Ярмоленко, Шепелєв, Андрієвський, Караваєв, Діалло, Михавко, Сирота, Царенко, Дубінчак, Беніто, Пономаренко.



Гра Шахтар — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.