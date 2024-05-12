Україна

Непересічне досягнення у непересічному матчі.

Закарпатський Минай напередодні видав шокуючий камбек на полі полтавської Ворскли в рамках двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Ворскла — Минай 2:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Вирішальний м’яч у цій зустрічі на полі стадіону ім О. Бутовського глядачі побачили аж на 101 хвилині.

Його автором завдяки удару з пенальті став півзахисник гостей Вадим Вітенчук.

Якщо бути точніше, Вітенчук забив на 100 хвилині та 24 секунді, і це дуже важливо, адже цей гол став найпізнішим у історії "елітного" дивізіону.

До цього подібним досягненням відзначався нападник рівненського Вересу Марко Мрвальєвич, але його м’яч у поточній кампанії відбувся майже на три хвилини раніше.

У наступному турі закарпатський Минай прийматиме ковалівський Колос.