Непересічне досягнення у непересічному матчі.
Вадим Вітенчук, фото ФК Минай
12 травня 2024, 08:30
Закарпатський Минай напередодні видав шокуючий камбек на полі полтавської Ворскли в рамках двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги.
Ворскла — Минай 2:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Вирішальний м’яч у цій зустрічі на полі стадіону ім О. Бутовського глядачі побачили аж на 101 хвилині.
Його автором завдяки удару з пенальті став півзахисник гостей Вадим Вітенчук.
Якщо бути точніше, Вітенчук забив на 100 хвилині та 24 секунді, і це дуже важливо, адже цей гол став найпізнішим у історії "елітного" дивізіону.
До цього подібним досягненням відзначався нападник рівненського Вересу Марко Мрвальєвич, але його м’яч у поточній кампанії відбувся майже на три хвилини раніше.
У наступному турі закарпатський Минай прийматиме ковалівський Колос.