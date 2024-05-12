Україна

Динамо продемонструвало достойну гру.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський висловився щодо програного матчу донецькому Шахтарю (0:1) в рамках 28-го туру УПЛ.

"Не знаю, вгадав я, чи не вгадав зі стартовим складом на гру. Результату, на жаль, немає. З іншого боку, не поставив би арбітр цей пенальті, і була б зовсім інша гра.

Ми розуміли, що Шахтар — це хороша команда, яка грає в атакувальний футбол. Відповідно нам треба готуватися не тільки до того, щоб грати вперед, а й вибудовувати свою оборону.

Прикро програвати саме такі матчі, коли все вирішується одним пенальті, який, на мою думку, був сумнівним. Тим більше перед цим був фол на Буяльському. На жаль, ми недорахувалися дуже багатьох очок у першій частині чемпіонату. Це ключовий момент в усьому сезоні.

Будь-яка поразка — це не кінець. Будь-яка перемога — не фінальний успіх. Треба мати мужність продовжувати грати, щоб не відбувалося. Ми щодня відшліфовуємо в тренувальному процесі нашу волю, наш характер. Не знаю, що мав на увазі Даріо, коли сказав: "Тримайтеся", — сказав Шовковський.

Раніше головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував гру з Динамо.