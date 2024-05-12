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Форвард Динамо Київ прокоментував поразку від Шахтаря.

Київське Динамо напередодні програло в Класичному протистоянні донецькому Шахтарю в рамках двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги та поступилось у боротьбі за чемпіонський титул.

Шахтар — Динамо 1:0 Відео голу та огляд матчу

Після завершення гри нападник "біло-синіх" Владислав Кабаєв прокоментував виступ власної команди.

"Ми чудово розуміли проти кого ми будемо грати й навіть відставання у 10 очок нічого б не змінило. До перерви ми припускались помилок, цей тайм був за суперником. Після перерви ситуація вже була за нами. Ми мали реалізовувати свої моменти.

Проблема в тому, що у першій частині сезону ми втратили багато очок на рівному місці. Сьогодні було дуже прикро програвати, тим більше, що я вперше грав у подібному чемпіонському матчі. Ми не боялись суперника, добре налаштувались на цей матч.

У роздягальні після гри були суто негативні емоції, хто б та щоб не казав. Кожен з нас переживає цю ситуацію в собі.

Шахтар завжди грає з м'ячем, а сьогодні Траоре сідав у оборону та допомагав захищатись. У другому таймі ми перегравали суперника. Так, у підсумку рахунок на табло, але у таких матчах не буває багато моментів.

У мене був напівмомент, який я не довів до кінця. Є над чим працювати, мені вже 28 років, але я прагну розвиватися, і у 30, і у 32 роки. Так само, як і наша команда.

Ми прагнемо стати чемпіонами, у цьому році це не вийшло. Не буду оцінювати суддівство, ми самі винні, що втратили багато очок у першій частині чемпіонату.

Був один удар в першому таймі, але Різник добре зіграв. У другому таймі постійно шукав кращий варіант, хотілось до вірного довести. Зараз це все на емоціях, пізніше ще передивлюся матч.

Але дійсно, чому не бити? Будь-який удар це можливість для рикошету та щось може залетіти. Ось такі напівмоменти й зіграли свою роль. У першому таймі там хтось пробив та влучив у руку, за це дали пенальті.

Можливо, якби я пробив, то сталось так саме. Але що вже після гри казати...", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо прийматиме криворізький Кривбас.