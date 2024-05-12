Україна

Коментар тренера після гри.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук прокоментував перемогу над Металістом 1925 (3:0) у 28-му турі УПЛ.

"Все добре. Ми здобули 3 очки, на сьогодні це було найголовніше. Дуже нам було складно психологічно. Я відчував це по всьому, бо ми програли низку ігор, потім додалися ще 2 гри з Шахтарем, які, звичайно, не можна ніяк долучати до цієї серії, бо це команда дуже високого рівня.

У будь-якому випадку психологічно було важко, якась була скутість, хвилювання, переживання. Слава Богу, що ми здобули сьогодні 3 очки. Йдемо далі.

Результат можна здобути тоді, коли ти забиваєш більше голів, ніж твій суперник, не допускаєш багато помилок. Сьогодні так і було.

Так, звичайно, ми можемо говорити, що, напевно, ми не можемо сказати, як би було, якби ми грали в повних складах, бо ми хвилин 70 грали в більшості – можливо, це нам трошки полегшило завдання здобути перемогу. У будь-якому випадку ми сьогодні забили голи, контролювали м'яч і виграли.

Я би міг зробити якісь поміточки – хтось краще, хтось гірше, але немає сенсу це робити, бо сьогодні був один з таких приємних випадків, коли ще до гри, не тільки на полі, відчувалося, що це команда. Ми дуже багато спілкувалися цього тижня. Це команда, яка дуже вірила в перемогу. Вони розуміли всю відповідальність.

Сьогодні навіть перед грою в роздягальні був трошки інший емоційний фон, коли затихли всі, десь переживаючи. Я можу тільки похвалити команду, бо вони в такій складній ситуації, але вони сьогодні виграли гру. Тут просто немає про що говорити – це чиста перемога, і без усіляких", – сказав Григорчук в ефірі УПЛ ТБ.