Італія

Завершилися ще два поєдинки 36 туру чемпіонату Італії.

У рамках тридцять шостого туру італійської Серії А-2023/24 у неділю, 12 травня, вже відбулися два матчі.



Верона відкрила рахунок у домашньому матчі проти Торіно, але не втримала мінімальної переваги, зазнавши поразки.

Верона — Торіно 1:2

Голи: Свідерські, 67 — Савва, 77, Пеллегрі, 83

Верона: Монтіпо — Маньяні (Сілва, 63), Давідович, Коппола — Сантонз, Дуда, Сердар (Анрі, 87), Кабаль (Вінагре, 81) — Нослін, Лазович (Суслов, 63) — Бонаццолі (Свідерські, 62)

Торіно: Мілінкович-Савич — Войвода (Лінетті, 56), Ловато, Масіна (Деллавалле, 76) — Белланова (Савва, 69), Тамез, Ілич, Родрігес (Лазаро, 56) — Річчі — Санабрія, Сапата (Пеллегрі, 56)

Попередження: Нослін, Маньяні, Суслов — Лінетті, Пеллегрі

Вилучення: Анрі, 90+5

Автогол Кумбулли у другій половині поєдинку у Генуї виявився фатальним для Сассуоло.

Дженоа — Сассуоло 2:1

Голи: Бадель, 56, Кумбулла, 63 (автогол) — Пінамонті, 31 (пен.)

Дженоа: Мартін — Вольякко (Екубан, 46), Де Вінтер, Васкес — Сабеллі (Спенс, 46), Торсбі, Бадель (Богінен, 85), Френдруп, Мартін — Ретегі (Анкіє, 88), Гудмундссон (Стротман, 75)

Сассуоло: Консільї — Ерлич (Мулаттьєрі, 86), Кумбулла (Вольпато, 68), Феррарі — Тольян, М. Енріке (Ліпані, 86), Обіанг (Рачич, 76), Торстведт (Байрамі, 68), Дойг — Пінамонті, Лор'єнте

Попередження: Торсбі — Обіанг, Дойг