Німеччина

Завершився сьомий поєдинок 33 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках тридцять третього туру німецької Бундесліги-2023/24 Дармштадт приймав Гоффенгайм на Мерк-Штадіон ам Бьолленфалльтор.

Протягом першої половини зустрічі господарі поля отримали у свої ворота п'ять м'ячів — голами відзначилися Бебу, Беєр (двічі), Кадержабек і Кабак. По перерві Бебу оформив дубль, встановивши на табло підсумковий рахунок. Для Дармштадта це був сьомий поспіль програний домашній поєдинок. Гоффенгайм поступився у своїх чотирьох попередніх виїзних матчах чемпіонату.

Дармштадт — Гоффенгайм 0:6

Голи: Бебу, 2, 51, Беєр, 6, 44, Кадержабек, 22, Кабак, 26

Дармштадт: Брунст — Магліца, Кларер, Я. Мюллер — Нюрнбергер (Гольтманн, 56), Мелем, Карич (Кемпе, 81) — Юстван, Гонзак (Г'язула, 46) — Вільгельмссон (Зайдель, 46), Скарке (А. Мюллер, 72)

Гоффенгайм: Бауманн — Кабак (Дрекслер, 46), Грілліч, Акпогума — Кадержабек, Штах (Тохумджу, 46), Бюльтер (Юрасек, 72) — Премель, Крамарич — Бебу (Веггорст, 85), Беєр (Бекер, 72)

Попередження: Я. Мюллер, Скарке, Г'язула