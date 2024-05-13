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Форвард Дніпра-1 прокоментував поразку від Олександрії.

Напередодні дніпровський Дніпро-1 поступився в гостьовому матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги проти Олександрії.

Олександрія — Дніпро-1 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник СК Олександр Філіппов прокоментував виступ власної команди.

"У моменті з голом пішла подача з кутового, трішки не розібрались, не змогли вибити м’яч і так сталось, що він відскочив до суперників м'яч і перелетів через нашого воротаря та вже в пусті ворота було добивання. Будемо розбиратись.

У першому таймі був сильний вітер і не завжди вдавалося виходити з оборони, а вже в другому таймі, намагалися шукати вільні зони за спинами захисників, щось удавалось, щось ні, проте, рахунок на табло.

Ми знали, що Олександрія — це дуже організована команда, яка грає з м’ячем і дуже компактно грає без м’яча. Вони вирішували свої завдання, ми свої завдання, але так вийшло, що програли 0:1. Проте ще є дві гри, щоб трішки виправити ситуацію й вирватись уперед.

Я гадаю, що нам мало що сьогодні вдавалось і мало було гостроти попереду й на флангах, у центрі десь не встигали і дозволяли Олександрії багато створювати біля своїх воріт.

Ви знаєте, що хто грає вдома, той завжди проситиме хлопців, які подають м’ячі, тягнути час, особливо, коли господарі виграють, тому ми вже звикли до такого, і намагаємось не звертати на це уваги.

Від наступного матчу проти Шахтаря я б порадив уболівальникам очікувати гарної гри, повної віддачі від нас і вболівати за улюблену команду", — заявив український виконавець.

Матч проти донецького Шахтаря дніпровський Дніпро-1 проведе на власному полі 19 травня.