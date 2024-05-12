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  • Україна

    12 травня 2024, 17:26

    Олександрія — Дніпро-1 1:0 Відео гола та огляд матчу 12.05.2024

    Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 12 травня 2024 року.

    Олександрія — Дніпро-1, фото гостей
    Олександрія — Дніпро-1, фото гостей 12 травня 2024, 17:26

    У 28 турі УПЛ-2023/24 Олександрія приймала Дніпро-1 і здобула мінімальну перемогу.

    Гол півзахисника господарів поля Дениса Шостака у першій половині поєдинку виявився єдиним. Таким чином, колектив Руслана Ротаня перервав свою 7-матчеву серію без перемог у турнірі, а також гарантував Кривбасу "бронзу".

    До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Дніпро-1 у рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

    Олександрія — Дніпро-1 1:0
    Гол: Шостак, 18

    Олександрія: Шевченко — Скорко, Кампуш, Копина, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Кулаковський (Костишин, 59) — Шостак (Сігеєв, 67), Ковалець (Кравченко, 85), Безерра (Погорілий, 68).

    Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч (Третьяков, 61) — Бабенко, Рубчинський (Когут, 80) — Мірошніченко (Лєднєв, 46), Очеретько, Гаджиєв (Піхальонок, 57) — Філіппов (Ківінда, 57).

    Попередження: Шевченко — Ківінда, Сарапій
     

    Люди

    Денис Шостак

    Команди

    Дніпро-1 Олександрія

    Джерела

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