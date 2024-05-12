Олександрія — Дніпро-1 1:0 Відео гола та огляд матчу 12.05.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 12 травня 2024 року.
Олександрія — Дніпро-1, фото гостей
12 травня 2024, 17:26
У 28 турі УПЛ-2023/24 Олександрія приймала Дніпро-1 і здобула мінімальну перемогу.
Гол півзахисника господарів поля Дениса Шостака у першій половині поєдинку виявився єдиним. Таким чином, колектив Руслана Ротаня перервав свою 7-матчеву серію без перемог у турнірі, а також гарантував Кривбасу "бронзу".
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Дніпро-1 у рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:
Олександрія — Дніпро-1 1:0
Гол: Шостак, 18
Олександрія: Шевченко — Скорко, Кампуш, Копина, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Кулаковський (Костишин, 59) — Шостак (Сігеєв, 67), Ковалець (Кравченко, 85), Безерра (Погорілий, 68).
Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч (Третьяков, 61) — Бабенко, Рубчинський (Когут, 80) — Мірошніченко (Лєднєв, 46), Очеретько, Гаджиєв (Піхальонок, 57) — Філіппов (Ківінда, 57).
Попередження: Шевченко — Ківінда, Сарапій