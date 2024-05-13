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Захисник Дніпра-1 прокоментував поразку від Олександрії.

Дніпровський Дніпро-1 напередодні поступився в гостьовому матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги проти Олександрії.

Олександрія — Дніпро-1 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник СК Едуард Сарапій прокоментував виступ власної команди.

"Ми сильно почали витягувати гравців й виходити через пас там, де цього не вимагалось, тому тренер зробив нам зауваження з цього приводу, що десь треба грати простіше, тим більше, що суперник на нас тиснув. Це командна помилка, яка привела до голу, із-за якого ми програли цю гру.

У другому таймі повинні були дати якийсь рух попереду, тому що перший пройшов у дуже однотипному форматі. Ми весь час просили м'яч в "недодачу", через те, що суперник грав дуже високо. Тому просили грати лінію атаки трохи вище, відкриватись за спину, щоб у нас було більше простору і супернику було складніше грати.

Ми знали, як суперники будуть грати. У них хороша команда, яка грає в гарний футбол, прекрасні тренери, які поставили гру, тому команда показує гарний результат.

Я думаю, що те місце, на якому вони знаходяться — не те, на яке вони заслуговують. Вони мають бути набагато вище.

Нуль ударів у площину? Це в першу чергу, наша слабка гра в атаці, тому це закономірно, що в нас сьогодні не було шансів на моменти.

Фанатам я б порадив вірити в нас. Завжди приємно перемагати Шахтар навіть не дивлячись на те, що вони вже стали чемпіонами. Довести ще раз, що в цьому сезоні, ми здатні два рази обіграти Шахтар, це доволі приємно", — заявив український виконавець.

Матч проти донецького Шахтаря дніпровський Дніпро-1 проведе на власному полі 19 травня.