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Керманич Вересу прокоментував нічию проти Зорі.

Рівненський Верес у двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги зіграв унічию в гостьовому матчі проти луганської Зорі.

Зоря — Верес 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри виконувач обов‘язків головного тренера "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні нам потрібна була перемога. Перемога, щоб забезпечити більш спокійну кінцівку сезону. Але, мабуть, ця кінцівка не буде спокійнішою і боротьба триватиме до останнього туру. Два тури ще попереду і ми готуємося до наступної дуже важливої гри.

Насправді, нічия в нашій ситуації — це ще один дуже важливий бал на нашу користь.

Сьогодні нам не вистачило правильних рішень в атаці. Розумних рішень, сміливих рішень. У нас були хороші атаки, які навіть ударами не завершувалися. Тому, на жаль, не перемогли.

Могли розраховувати на перемогу. Тим паче, було декілька хороших сейвів Вадима Ющишина, який рятував команду. На початку матчу відчувалась нервовість у його діях. А потім він грою продемонстрував, що є хорошим гравцем. Можу йому лише подякувати за гру.

Але, повторюсь, для перемоги потрібно хоча б ударами атаки завершувати.

Сьогодні на поле повернувся Марко Мрвальєвич. Фізичний стан у нього поки не ідеальний. Але в нього є якості, які можуть нам допомогти. Однак, щоб їх проявити, потрібно набрати оптимальну фізичну форму.

Щодо Дениса Балана — він був відсутній через мікропошкодження привідного м’язу. Не можу прогнозувати, чи зіграє він ще в цьому сезоні.

Попереду дві гри. Але настрій в нас позитивний. Я думаю, сьогодні вболівальники отримали задоволення, переглянувши гру за участю Вереса. Дуже вдячні тим вболівальникам, які приїхали нас підтримати до Києва", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес зіграє вдома проти Олександрії.