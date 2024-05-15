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Керманич Зорі прокоментував нічию проти Вересу.

Луганська Зоря в двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги зіграла внічию в домашньому матчі проти рівненського Вересу.

Зоря — Верес 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри тренер "мужиків" Юрій Коваль прокоментував виступ власної команди.

"Вважаю, що сьогодні ми втратили два очки. По грі, за кількістю моментів. Тому, залишився певний осад. Ми мали дуже багато шансів. Для перемоги не вистачило ще одного забитого м’яча.

У команди був прекрасний настрій на гру. Хлопці хотіли виграти, активно атакували. Єдине — не зіграв Арсеній Батагов. Тому нам довелося певним чином перелаштовуватися.

Щодо Вересу — це дуже хороша команда. Добре готова функціонально. Ну і коли ти стоїш над прірвою — завжди з’являються додаткові сили для боротьби. Завжди важко грати з лідерами та аутсайдерами, які мають подвійну мотивацію.

У нас був важкий сезон. За виживання боротись важче, аніж за медалі.

Аліун Ндур — ще не повністю функціонального готовий. Але це дуже якісний гравець. Технічний. Це потенційно дуже хороший нападник", — заявив український фахівець.

У наступному турі луганська Зоря зіграє в гостях проти черкаського ЛНЗ.