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Керманич Колосу прокоментував поразку від ЛНЗ.

У двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги ковалівський Колос на власному полі поступився черкаському ЛНЗ.

Зоря — Верес 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "колосків" Олександр Поздєєв прокоментував виступ власної команди.

"Важка гра. Якісний суперник, якісні футболісти, індивідуально сильні, як мінімум — у сьогоднішній грі.

Ми непогано розпочали, суперник давав нам багато робити. Після тривоги вони почали грати активніше. Ми мали непогані виходи з-під пресингу, непогані підходи до штрафного майданчика, але ми не могли навіть вийти на ударну позицію.

Ну й ми в підсумку просто не впорались зі швидкісними футболістами суперника і, я думаю, ми програли боротьбу в центрі поля. Але це так, по гарячих слідах. Подивившись відео, буде зрозуміліша картинка. Індивідуальна майстерність сьогодні була вищою у суперника, на жаль.

Після поновлення гри суперник почав пресингувати активніше, більшою кількістю людей. Це такий футбол уже починається — на зустрічних курсах, коли ти намагаєшся підніматися вище, тебе пресингують. І тут уже чия оборона, чия атака впорається.

На жаль, мабуть це моя помилка, що ми намагаємось грати вище. На жаль, ми просто не можемо впоратись із грою вище. Ми багато пропускаємо швидких атак, не встигає центр поля перемикатися. На сьогоднішній день, я думаю, це моя головна помилка, що ми дуже високо намагаємось грати. Для мене це досвід, я його здобув. Подивимось, чим усе закінчиться, є ще два тури.

Це комплексна проблема — центр поля та захист. Тому що коли людина, як в епізоді з другим голом, пробігає більшу частину поля з м’ячем просто без перешкод, грає в стінку, віддає передачу і нам з 2 метрів забивають у порожні ворота…

Якби ми грали з Барселоною – це одна історія, а коли в УПЛ... Це індивідуальна майстерність та наша неготовність до такої боротьби, до того щоб робити перешкоди в таких матчах.

На жаль, знову ж таки, напевно, нам потрібно грати нижче блоком і просто розраховувати на якийсь успіх, якийсь стандарт. Це ненормально пропускати стільки голів. Якщо б у нас грали захисники або центр поля з U-19. Грають дорослі хлопці, досвідчені. Це комплексна вина — і тренерського штабу, і футболістів.

Ця якість, я вже казав, що вона напрацьовується. У нас зараз було три дні, потім гра, потім ще три дні — і знову гра. Ми через відновлення підходили до гри, тобто там особливо не поб’єш по воротах, бо це вже не відновлення.

Щось міняти дуже важко. Ми намагалися коригування робити тактичні, але на сьогоднішній день єдине адекватне коригування — це просто нижче грати, тому що ми просто не встигаємо, на жаль", — заявив український фахівець.

У наступному турі луганська Зоря зіграє в гостях проти черкаського ЛНЗ.