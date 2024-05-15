Україна

Усі поєдинки УПЛ пройдуть в один день.

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дату та час матчів 30 туру чемпіонату України.

Усі поєдинки останнього вікенду УПЛ пройдуть в один день – у суботу, 25 травня. Половина матчів розпочнеться о 15:30 за Києвом, а інша – о 18:00.

УПЛ. 30 тур

Субота, 25 травня

Зоря – Колос 15:30

Металіст 1925 – Верес 15:30

Кривбас – Минай 15:30

Оболонь – Олександрія 15:30

ЛНЗ – Ворскла 15:30

Чорноморець – Дніпро-1 18:00

Рух – Динамо 18:00

Полісся – Шахтар 18:00

Після 28 турів Шахтар лідирує у турнірній таблиці УПЛ у якості дострокового чемпіона України. Динамо йде другим, набравши 63 очки, випереджаючи Кривбас на дев'ять балів.