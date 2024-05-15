Україна

Бразильський клуб хоче вдвічі більше.

Нападник Флуміненсе Джон Кеннеді міг продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Bolavip Brasil.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного бразильця зацікавлений донецький Шахтар, який пропонував за футболіста близько 10 мільйонів євро.

Проте керівництво бразильського клубу відхилило пропозицію "гірників", як і іншої команди із країни-404. Флуміненсе заявив, що розглядатиме пропозиції у розмірі 20 млн євро.

Нинішнього сезону Кеннеді провів 11 матчів, у яких забив два м'ячі.