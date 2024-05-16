Україна

Менеджмент Шахтаря вважає, що вгадали з тренерським штабом.

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна поділився емоціями від перемоги в Кубку України та завоювання золотого дубля сезону.

"Емоції, звісно, дуже великі. І дуже багато емоцій ми витратили в матчі з Динамо (Київ), де була ключова гра сезону, адже чемпіонат завжди стоїть на першому місці. Але коли команда проводила тренування вже за два дні після Динамо, то було видно, що ми їдемо до Рівного за Кубком.

Ця команда – чемпіонська, цей клуб – чемпіонський. Тому я, і як футболіст колись, і як спортивний директор сьогодні, продовжую тримати золоті медалі. Хотіли б привітати всіх наших уболівальників, військових, які воюють за нашу країну, футболістів, тренерський штаб, усіх людей, які працюють у клубі, й, звісно ж, нашого президента з дублем.

Ви самі знаєте, що початок сезону в нас був дуже важким, але, на щастя, ми знайшли тренера, який дав команді можливість грати в "шахтарський" футбол. Тому я дуже вдячний Маріно, Маріо та всьому тренерському штабові за ті емоції, подаровані нам протягом останніх чотирьох днів.



Кожна людина, яка розбирається у футболі, розуміє, що Шахтар дуже сильно змінився з приїздом Маріно Пушича та його тренерського штабу.

Хочу сказати, я радий, що він тут. І ми всі будемо дуже раді, якщо він залишиться. А я впевнений, що він залишиться з нами. Це тренер, який узяв команду в дуже важкий момент, скажімо так, за 40 годин до гри з Барселоною, і він пройшов групу Ліги чемпіонів, виграв Кубок, виграв чемпіонство. Тому ми можемо лише привітати його та тренерський штаб із чудовою роботою протягом цих п’яти місяців.



38-й український трофей, і за цим показником зрівнялись з київським Динамо? Це принциповий суперник – завжди був і буде. І я впевнений, що ми з такою грою, з такими футболістами, таким тренерським штабом наступного року випереджатимемо Динамо щонайменше на один трофей", — сказав Срна.