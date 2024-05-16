Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

ЗМІ оновили інформацію щодо вибору Нагельсманна.

Менше місяця залишається до початку головної події цього літа — чемпіонату Європи-2024, який відбуватиметься в Німеччині.

Господарі турнірну ретельно готуються до проведення змагань і навіть із такої формальності, як оголошення заявки на майбутній турнір, зробили повноцінне шоу.

Однак не для кожного німецького гравця новини від тренерського штабу Юліана Нагельсманна стануть приємною несподіванкою.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, нападники мюнхенської Баварії Серж Гнабрі та лондонського Тоттенгема Тімо Вернер, а також захисник дортмундської Боруссії Ніклас Зюле отримали повідомлення, що не будуть представляти країну на домашньому турнірі.

Остаточно склад заявки збірної Німеччини Нагельсманн має оголосити 16 травня, о 14:00 за Києвом.