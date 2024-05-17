Северная Америка

Також відомо, яка заробітна плата у українського захисника Сергія Кривцова.

Асоціація гравців МЛС опублікувала рейтинг зарплат футболістів американської ліги.

Найвища зарплата, як і очікувалося, у нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі. Оклад аргентинця становить 12 мільйонів доларів на рік.

Топ-10 найбільш високооплачуваних гравців МЛС:

1. Ліонель Мессі (Інтер Маямі) — $12 млн;

2. Серхіо Бускетс (Інтер Маямі) — $8,5 млн;

3. Лоренцо Інсіньє (Торонто) — $ 7,5 млн.

4. Шердан Шакірі (Чикаго Файр) — $7,35 млн;

5. Еміль Форсберг (Нью-Йорк Ред Буллз) — $5,4 млн;

6. Ектор Еррера (Х'юстон Динамо) — $ 4,75 млн;

7. Себастьян Дріуссі (Остін) — $ 4,5 млн;

8. Крістіан Бентеке (Ді-Сі Юнайтед) — $ 4,25 млн;

9. Карлес Хіль (Нью-Інгленд Революшн) — $ 4 млн;

10. Хані Мухтар (Нешвілл) — $3,8 млн.

Додамо, що Мессі також є лідером серед усіх гравців за розміром середньої гарантованої компенсації, яка включає оклад і всі бонуси, розмір яких ділиться на термін дії контракту. Також враховуються виплати від маркетингу та відрахування агентам.

Щодо українського захисника Сергія Кривцова, який є одноклубником Мессі, то він заробляє 750 тисяч доларів за рік. Середня гарантована компенсація – 809 тисяч доларів.

Зазначимо, що зараз Інтер Маямі лідирує у Східній конференції МЛС, набравши 28 очок після 14 ігор.