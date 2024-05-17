Також відомо, яка заробітна плата у українського захисника Сергія Кривцова.
Сергій Кривцов та Ліонель Мессі, Getty Images
17 травня 2024, 14:17
Асоціація гравців МЛС опублікувала рейтинг зарплат футболістів американської ліги.
Найвища зарплата, як і очікувалося, у нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі. Оклад аргентинця становить 12 мільйонів доларів на рік.
Топ-10 найбільш високооплачуваних гравців МЛС:
1. Ліонель Мессі (Інтер Маямі) — $12 млн;
2. Серхіо Бускетс (Інтер Маямі) — $8,5 млн;
3. Лоренцо Інсіньє (Торонто) — $ 7,5 млн.
4. Шердан Шакірі (Чикаго Файр) — $7,35 млн;
5. Еміль Форсберг (Нью-Йорк Ред Буллз) — $5,4 млн;
6. Ектор Еррера (Х'юстон Динамо) — $ 4,75 млн;
7. Себастьян Дріуссі (Остін) — $ 4,5 млн;
8. Крістіан Бентеке (Ді-Сі Юнайтед) — $ 4,25 млн;
9. Карлес Хіль (Нью-Інгленд Революшн) — $ 4 млн;
10. Хані Мухтар (Нешвілл) — $3,8 млн.
Додамо, що Мессі також є лідером серед усіх гравців за розміром середньої гарантованої компенсації, яка включає оклад і всі бонуси, розмір яких ділиться на термін дії контракту. Також враховуються виплати від маркетингу та відрахування агентам.
Щодо українського захисника Сергія Кривцова, який є одноклубником Мессі, то він заробляє 750 тисяч доларів за рік. Середня гарантована компенсація – 809 тисяч доларів.
Зазначимо, що зараз Інтер Маямі лідирує у Східній конференції МЛС, набравши 28 очок після 14 ігор.